Военный эксперт объяснил, что случится при попытке захвата Калининграда НАТО

Артамонов: любые попытки захватить Калининград обернутся катастрофой для НАТО
Shutterstock/FOTODOM

Любые попытки захватить Калининградскую область обернутся катастрофой для НАТО. Такое мнение выразил военный эксперт, обозреватель, журналист Александр Артамонов на Rutube-канале «Книжный день».

«Балтийск защищен, и это не плакатные лозунги. Я знаю, что поставленного туда оружия хватит для того, чтобы вся Европа поперхнулась Калининградом», — отметил эксперт.

Он считает, что рассуждающие о захвате Калининграда генералы из стран НАТО выступают как «недоучки». Артамонов привел в пример Израиль и Швейцарию, которые на первый взгляд небольшие государства, но очень боеспособные. По мнению военного эксперта, то же самое можно сказать про Калининградскую область.

Политолог Данила Гуреев в беседе с «Царьградом» обратил внимание на то, что план по захвату Калининградской области действительно существует и его обсуждают в Европе десятилетиями. При этом эксперт считает, что Европа не учитывает в своем плане один значимый фактор — что Россия может применить ядерное оружие.

17 июля американский генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО может подавить оборону России в Калининградской области и «стереть» регион «с лица земли» в рекордные сроки. Он подчеркнул, что такой план уже разработан.

В ответ на это замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что безопасность Калининграда будет обеспечена всеми средствами.

Ранее Лавров назвал тревожными сигналами антироссийские заявления в Европе.

