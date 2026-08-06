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Политика

Украина и США могли нарастить обмен разведывательными данными

Politico: обмен разведывательной информации с Киевом вырос
Alex Brandon/AP

В Сенате США считают, что Вашингтон и Киев нарастили обмен разведывательной информацией. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на NatSec Daily.

Сенатор Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния) заявил, что он видит улучшение отношений в сфере обмена разведывательной информацией.

«Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась», — сказал он.

Сенаторы-республиканцы Джон Корнин и Роджер Уикер отметили, что обмен разведывательной информацией активизировался. Сенатор Тим Кейн подчеркнул, что лично заметил признаки улучшения ситуации.

«Я был на Украине в апреле 2025 года и снова побывал там в июле 2026 года. И я чувствую, что в общении стало больше уверенности», — отметил Кейн.

В конце 2025 года госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекращает обмениваться разведывательной информацией с Украиной. В апреле 2026 года председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн подчеркнул, что американцы продолжают предоставлять разведывательную информацию вооруженным силам Украины.

5 августа агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что Вашингтон отложил вопрос о производстве на Украине ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за опасений по поводу безопасности.

Ранее в США рассказали, во что превратился конфликт на Украине.

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