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Политика

Папа Римский отправится с апостольским визитом в Латинскую Америку

Папа Лев XIV в ноябре посетит Уругвай, Аргентину и Перу
Remo Casilli/Reuters

Папа Римский Лев XIV посетит с визитом три страны Латинской Америки. Об этом сообщает служба печати Святого престола.

В заявлении говорится, что понтифик принял приглашение глав государств и церковных властей и отправится с апостольской поездкой в Уругвай, Аргентину и Перу. Визит состоится с 6 по 17 ноября. В Уругвае папа посетит Монтевидео, Пайсанду и Флориду, в Аргентине — Буэнос-Айрес, Кордову и Лухан, в Перу — Лиму, Чиклайо, Куско и Пукальпу.

30 июля стало известно, что американец, чье рождение Лев XIV более десяти лет назад назвал чудом, арестован по обвинению в стрельбе, в результате которой пострадали два человека.

1 июля вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс заявил, что позиция папы Римского по вопросам миграции, особенно на американской территории, вызывает беспокойство.

Понтифик неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной властями США.

В апреле глава Святого престола заявил, что не планирует вступать в спор с руководством США, даже несмотря на резкие высказывания в свой адрес.

Ранее Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника.

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