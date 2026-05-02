Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника

На фоне высокой напряженности между США и Ватиканом по вопросу иммиграции Папа Римский Лев XIV назначил бывшего нелегального мигранта Эвелио Менживара-Аялу главой епархии Уилинга-Чарлстона в американском штате Западная Вирджиния. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Будучи подростком, епископ спасался от боевых действий в Сальвадоре. Его нелегально ввезли на территорию США в багажнике автомобиля. Представители церкви, несмотря на резкую реакцию общественности, приветствовали назначение Менживара-Аялы, указав его пастырские заслуги.

12 апреля Лев XIV призвал прекратить военные действия в Иране и искать мирный вариант урегулирования. Он также отметил, что война подпитывается «иллюзией всемогущества». В ответ глава Белого дома заявил, что папа не смог бы находиться в Ватикане без поддержки США, а также выразил опасения относительно возможной позиции понтифика по теме иранской ядерной программы.

Папа Римский Лев XIV заявил, что не планирует вступать в спор с президентом США, даже несмотря на резкие высказывания главы Белого дома в свой адрес.

Ранее Такер Карлсон увидел Трампа в библейском пророчестве об антихристе.

 
Теперь вы знаете
Сидячая работа незаметно губит ваше сердце. Какие привычки помогут это исправить
