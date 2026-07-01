Власти США обеспокоены позицией папы Римского по вопросам миграции

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что позиция папы Римского Льва XIV по вопросам миграции, особенно на американской территории, вызывает беспокойство.

Политик подчеркнул, что не согласен с позицией понтифика. При этом Вэнс является практикующим католиком.

Вэнс отметил, что в своем общении с представителями Католической церкви и других религиозных общин он пытается их убедить в обоснованности политики США по вопросам миграции.

«Я говорю им, что мы не проявляем враждебности в этом вопросе», — сказал вице-президент.

Политик призвал религиозных деятелей к диалогу, но при этом напомнил, что массовая миграция имеет свои негативные последствия.

Папа Римский Лев XIV неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной властями США.

В апреле глава Святого престола заявлял, что не планирует вступать в спор с руководством США, даже несмотря на резкие высказывания в свой адрес.

Ранее Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника.