Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Взрыв в Монако
Политика

Власти США обеспокоены позицией папы Римского по вопросам миграции

Вэнс: позиция папы Римского по вопросам миграции вызывает беспокойство у США
Alessia Giuliani/Global Look Press

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в интервью телеканалу Fox News, что позиция папы Римского Льва XIV по вопросам миграции, особенно на американской территории, вызывает беспокойство.

Политик подчеркнул, что не согласен с позицией понтифика. При этом Вэнс является практикующим католиком.

Вэнс отметил, что в своем общении с представителями Католической церкви и других религиозных общин он пытается их убедить в обоснованности политики США по вопросам миграции.

«Я говорю им, что мы не проявляем враждебности в этом вопросе», — сказал вице-президент.

Политик призвал религиозных деятелей к диалогу, но при этом напомнил, что массовая миграция имеет свои негативные последствия.

Папа Римский Лев XIV неоднократно выступал с критикой антимиграционной кампании, объявленной властями США.

В апреле глава Святого престола заявлял, что не планирует вступать в спор с руководством США, даже несмотря на резкие высказывания в свой адрес.

Ранее Ватикан назначил главой епархии в США нелегального мигранта из багажника.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Блокировка телефонов по IMEI, налог на зарубежное кино и ИИ-уроки в вузах. Главное за 30 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!