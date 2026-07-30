Мужчина, чье рождение Ватикан признал чудом, задержан за стрельбу по людям

Американец, чье рождение папа Римский Лев XIV более десяти лет назад назвал чудом, арестован по обвинению в стрельбе, в результате которой пострадали два человека. Об этом сообщает New York Post.

Задержание 19-летнего Тайкуана Джонсона проводили федеральные маршалы. Ему предъявлены обвинения в нападении с применением огнестрельного оружия при отягчающих обстоятельствах и стрельбе в городской черте.

По данным полиции, преступление было совершено в Ньюпорте 19 июля, после чего подозреваемый скрылся в Вирджинии. Оба пострадавших получили ранения, не угрожающие жизни. Власти также сообщили, что разыскивают второго человека для допроса в связи с этим инцидентом, но не назвали его имя.

Джонсона задержали как раз через год после того, как папа Римский Лев XIV признал его рождение первым чудом своего понтификата и первым официально признанным чудом в истории Род-Айленда.

Джонсон появился на свет 14 января 2007 года в больнице Мемориал в Потакете, роды были преждевременными. У мальчика развилось кислородное голодание и другие опасные симптомы, с которыми врачи не могли справиться дольше часа. Медики считали, что ребенок не выживет.

Лечащий врач, Хуан Санчес-Эстебан признался, что молился испанскому священнику Валере Парре, жившему в XIX веке, прося его о помощи в спасении младенца. По его словам, когда он уже хотел сообщить родителям мальчика трагическую новость, тот «внезапно пришел в себя», причем его сердце начало биться без медицинского вмешательства.

В феврале 2026 года Ватикан официально признал это событие чудом после тщательного расследования, проведенного Конгрегацией по делам святых. Католическая церковь использует такие признания для подтверждения святости кандидатов на канонизацию. Случай Джонсона стал ключевым доказательством для причисления Парры к лику святых.

Ранее итальянский подросток стал первым католическим святым из поколения миллениалов.