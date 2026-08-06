Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Покушение на главу "Уралдронзавода"Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Грузии начато расследование из-за ложных сообщений про притеснение россиян

СГБ Грузии завела дело из-за фейков о притеснениях туристов из России
Irakli Gedenidze/Reuters

В Грузии возбуждено уголовное дело после публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении в стране с российскими туристами. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

В заявлении ведомства говорится, что расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, которая управляется из иностранного государства и поддерживается с территории Грузии. СГБ считает, что целью дезинформации, которая распространяется через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в соцсетях, является нанесение ущерба экономическим интересам страны. В частности, утверждалось, что в Грузии якобы оставляют российских туристов одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в ресторанах.

Уголовное дело возбуждено по статье о саботаже, которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. В ходе следствия будут выявлены организаторы и участники кампании, возможные источники финансирования и механизмы распространения дезинформации.

25 июля стало известно, что часть российских туристов начала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави.

19 июля в Кахетии местный житель Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Мужчина сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, однако туристки отрицают эту версию и утверждают, что конфликт произошел из-за того, что они говорили на русском языке.

Ранее премьер Грузии высказался о нападении на российскую туристку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что изменит для россиян новый ГОСТ по управлению сотрудниками в 2027 году? Объясняем за 60 секунд
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!