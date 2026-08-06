В Грузии начато расследование из-за ложных сообщений про притеснение россиян

В Грузии возбуждено уголовное дело после публикаций в социальных сетях о якобы плохом обращении в стране с российскими туристами. Об этом сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) республики.

В заявлении ведомства говорится, что расследование начато в связи с дискредитационной информационной кампанией, которая управляется из иностранного государства и поддерживается с территории Грузии. СГБ считает, что целью дезинформации, которая распространяется через зарегистрированные за рубежом фальшивые аккаунты в соцсетях, является нанесение ущерба экономическим интересам страны. В частности, утверждалось, что в Грузии якобы оставляют российских туристов одних в лесу или намеренно загрязняют заказанную ими еду в ресторанах.

Уголовное дело возбуждено по статье о саботаже, которая предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы. В ходе следствия будут выявлены организаторы и участники кампании, возможные источники финансирования и механизмы распространения дезинформации.

25 июля стало известно, что часть российских туристов начала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави.

19 июля в Кахетии местный житель Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Мужчина сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, однако туристки отрицают эту версию и утверждают, что конфликт произошел из-за того, что они говорили на русском языке.

Ранее премьер Грузии высказался о нападении на российскую туристку.