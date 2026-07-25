Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Общество

«Бить рублем»: российские туристы начали бойкотировать Грузию

Baza: часть россиян отказалась от поездок в Грузию из-за нападения на туристку
Shutterstock

Часть российских туристов начала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, к негласному бойкоту присоединились и некоторые турагенты. В соцсетях пользователи из разных регионов призывают «бить рублем» по туристической отрасли Грузии и рассказывают о случаях неприязни к русскоговорящим, с которыми сталкивались во время отдыха.

В публикации говорится, что отдельные агентства уже не принимают заявки на туры в Грузию и предлагают клиентам Армению или путешествия по России.

19 июля в Кахетии местный житель Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Мужчина сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, однако туристки отрицают эту версию и утверждают, что конфликт произошел из-за того, что они говорили по-русски.

21 июля Чигладзе отпустили под залог. В Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии высказался о нападении на российскую туристку.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!