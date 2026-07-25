«Бить рублем»: российские туристы начали бойкотировать Грузию

Часть российских туристов начала отказываться от поездок в Грузию после резонансного нападения на соотечественницу в отеле Телави. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, к негласному бойкоту присоединились и некоторые турагенты. В соцсетях пользователи из разных регионов призывают «бить рублем» по туристической отрасли Грузии и рассказывают о случаях неприязни к русскоговорящим, с которыми сталкивались во время отдыха.

В публикации говорится, что отдельные агентства уже не принимают заявки на туры в Грузию и предлагают клиентам Армению или путешествия по России.

19 июля в Кахетии местный житель Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Мужчина сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они якобы оскорбляли гостей свадьбы и облили водой аппаратуру, однако туристки отрицают эту версию и утверждают, что конфликт произошел из-за того, что они говорили по-русски.

21 июля Чигладзе отпустили под залог. В Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее премьер Грузии высказался о нападении на российскую туристку.