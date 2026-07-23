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Политика

Премьер Грузии высказался о нападении на российскую туристку

Премьер Грузии Кобахидзе назвал агрессивным нападение на российскую туристку
Александр Имедашвили/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал нападение на российскую туристку в Телави (Кахетия). По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», произошедшее — «грубая агрессия».

«Агрессия была выражена в тяжелой физической форме», — подчеркнул он.

Политик высказался об инциденте в контексте заявления о том, что для Грузии является «задачей национальной важности противостоять агрессивной обстановке, раздуванию извне искусственной ненависти».

19 июля в Кахетии Георгий Чигладзе ворвался в номер к российским туристкам и напал на одну из них. Он сломал девушке нос, она попала в больницу в тяжелом состоянии. В грузинском МВД назвали причиной конфликта поведение россиянок — они оскорбляли гостей проходившей в отеле свадьбы и облили водой аппаратуру на мероприятии. Однако туристки отрицают эту версию. По их словам, конфликт произошел из-за того, что они разговаривали на русском языке.

21 июля Чигладзе отпустили под залог. Также в Тбилиси прошло шествие в поддержку обвиняемого, участники которого выкрикивали антироссийские лозунги. В Госдуме считают, что такие митинги вредят образу Грузии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Грузия экстрадировала в Россию находящегося в международном розыске преступника.

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