Залужного не пустили на встречу Зеленского с министром обороны Великобритании

Посла Украины в Великобритании Валерия Залужного не пустили на встречу президента страны Владимира Зеленского с британским министром обороны Уэзом Стритингом. Об этом сообщает издание украинское издание «Европейская правда».

Залужный в настоящее время находится в Киеве, однако на кадрах со встречи его не оказалось. Пресс-секретарь украинского посла сообщила изданию, что его на встречу не пригласили. Более того Залужному даже не сообщили, что встреча состоится.

В офисе Зеленского заявили, что в присутствии послов на таком мероприятии необязательно.

5 августа министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Сообщалось, что он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также с главой минобороны республики Евгением Хмарой.

В своем комментарии для украинского СМИ Стритинг заявил, что «в сентябре хочет созвать заседание «Рамштайна»».

До этого издание Politico сообщало, что США перестанут играть ключевую роль в группе содействия Украине в области безопасности.

Ранее сообщалось, что США сократили военную помощь Украине в 2026 в несколько раз.