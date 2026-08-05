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Армия

Министр обороны Великобритании прибыл в Киев

В Киев прибыл глава Минобороны Великобритании Стритинг
Frank Augstein/AP

Министр обороны Великобритании Уэз Стритинг прибыл в Киев. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

В рамках визита Стритинг должен встретиться с президентом Украины Валдимиром Зеленским, а также с главой Минобороны страны Евгением Хмарой.

В своем комментарии для украинского СМИ Стритинг заявил, что «в сентябре хочет созвать заседание «Рамштайна»».

«Формат «Рамштайн»» — это международная Контактная группа по вопросам обороны Украины, объединяющая более 50 государств (все страны НАТО, большинство стран ЕС и союзников из других регионов) для оперативного согласования и предоставления военной помощи Украине.

До этого британская газета Financial Times сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским отказал ему в поставках Киеву сотен ракет-перехватчиков к комплексам Patriot. В качестве причины американский лидер указал на дефицит ракет, образовавшийся в результате военной кампании США против Ирана.

Ранее в Европе признали несоразмерность запросов Украины на поставки оружия.

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