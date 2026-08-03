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Армия

США сократили военную помощь Украине в 2026 году в несколько раз

РИА Новости: поставки оружия США Украине в 2026 году сократились в пять раз
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Объем американских поставок вооружений Украине в начале 2026 года оказался почти в пять раз ниже, чем при администрации Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отчета для конгресса США.

Согласно подсчетам агентства, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон предоставил Киеву военную помощь на общую сумму около 43,4 млрд долларов. Из них 32,25 млрд долларов пришлось на поставки вооружений и техники из запасов Пентагона, еще 11,15 млрд долларов — на финансирование оборонных предприятий по программе USAI.

В среднем за 34 месяца предыдущей администрации стоимость военной помощи составляла около 1,28 млрд долларов в месяц.

В России выступают против поставок вооружений Украине и неоднократно заявляли, что это мешает урегулированию и напрямую вовлекает страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы станут законной целью для Вооруженных сил РФ.

Ранее шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине.

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