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Политика

Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы

Путин — о выборах: уверен, что люди откликнутся на это
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что россияне откликнутся на призыв прийти на выборы. Об этом пишет РИА Новости.

«Уверен, что люди это понимают и откликнутся на это», — сказал глава государства.

5 августа в ЦИК России прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. По итогам мероприятия «Единая Россия» будет стоять под первым номером в документе. Всего в жеребьевке приняли участие 11 партий.

Председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России рассказала, что Центральная избирательная комиссия принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования на выборах депутатов в Госдуму. По ее словам, сейчас от правительства Украины можно ожидать всего.

Памфилова добавила, что ЦИК уже подготовил резервные помещения и источники питания, а также провел необходимые тренировки совместно с МЧС, МВД и другими ведомствами. Председатель ЦИК подчеркнула, что комиссия намерена сохранить высокий уровень открытости и прозрачности избирательного процесса.

Ранее в ЦИК высказались о мерах безопасности при организации выборов в Госдуму.

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