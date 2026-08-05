Партия «Единая Россия» будет стоять под первым номером в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму, которые пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года, сообщает ТАСС.
Партия получила первый номер в бюллетене по итогам жеребьевки, которые прошли в Центризбиркоме России.
Во время жеребьевки жребий от «Единой России» вытянул Герой России, сенатор Александр Карелин.
Всего в жеребьевке приняли участие 11 партий.
По словам председателя фонда защиты детей Марии Львовой-Беловой, «все сложилось так, как и должно было».
«Я абсолютно уверена, что у нас прекрасная команда. И главное – это то, что «Единая Россия» делает для страны, для людей, для семей с детьми», — сказала она.