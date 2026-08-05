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Политика

Мендель нашла виновного в «ужасном» состоянии Украины

Мендель возложила на Зеленского ответственность за ужасное состояние Украины
Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Владимир Зеленский пытается переложить на Запад ответственность за плачевное состояние Украины, однако в сложившейся ситуации виноват лично он. Об этом на странице в соцсети Х написала бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Она указала, что правительство Зеленского не смогло подготовить страну к трудностям эскалации и «надвигающейся катастрофе зимой». Глава государства продолжает нагнетать конфликт, просит деньги и не предлагает никаких перспектив. Мендель пришла к выводу, что «его личная ответственность за то, что Украина находится в ужасном состоянии, очевидна».

По ее словам, президент Украины широко разрекламировал перспективу поставок 300 ракет для Patriot из США, однако практическая защита, которую они могут обеспечить, ограничена. Стране все еще не хватает комплексной системы защиты, как в Израиле, и экономических мер для подготовки населения к зиме, указала она.

До этого бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что украинцы могут перестать существовать как нация. По его словам, «простая правда» заключается в том, что либо Запад даст Украине еще средства, чтобы «они продержались два месяца, либо они перестанут существовать». Эксперт утверждает, что власти республики беспокоятся о личной выгоде даже в критический для страны момент.

Ранее Зеленский назвал желаемые сроки завершения конфликта на Украине.

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