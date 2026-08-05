Публикация главы РФПИ о ситуации с мигрантами в Сеуте собрала 1 млн просмотров в X

Пост Дмитриева о миграционном кризисе в Европе собрал 1 млн просмотров в X

Пост спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилл Дмитриев в социальной сети X о миграционном кризисе в Европе собрал 1 млн просмотров.

«Катастрофическая миграционная политика ЕС/Великобритании, кратко изложенная в одном посте. Сеута — лишь яркая иллюстрация миграционной политики ЕС, основанной на надеждах левых сил на то, что мигранты и их потомки проголосуют за левых», — написал спецпредставитель главы государства.

Свой пост Дмитриев сопроводил заголовком «Варвары у ворот: 410 г. н. э. против наших дней» и прикрепил коллаж из двух изображений. На левой части публикации размещена знаменитая картина Томаса Коула «Разрушение» из серии «Путь империи», демонстрирующая падение и разграбление древнего города, а на правой — современные кадры Сеуты, куда регулярно пытаются прорваться тысячи нелегальных мигрантов.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

3 августа министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес пообещал, что из Сеуты будут выдворены все мигранты «до последнего».

Ранее Дмитриев шуточно «объяснил» причину массового наплыва мигрантов в ЕС.