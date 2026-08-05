Дмитриев объяснил причину массового наплыва мигрантов в ЕС

Дмитриев: мигранты из Марокко едут в ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил на своей странице в социальной сети X, что мигранты из Марокко едут в Евросоюз, чтобы поблагодарить главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

«Дружелюбные мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить Урсулу фон дер Ляйен за ее проиммиграционную политику», — говорится в публикации.

В конце июля десятки тысяч нелегальных мигрантов проникли на территорию испанского анклава в Северной Африке.

Как утверждает Associated Press, это произошло из-за ложных постов в соцсетях. В них говорилось о том, что граница между Марокко и испанской Сеутой стала более проходимой. Эти записи стремительно завирусились. Увидев их, многие марокканцы решили, что появился шанс быстро попасть в Европу. К границе устремились переполненные автобусы, поезда и такси.

Ранее в Сеуте на видео попало, как мигранты прыгают с грузовиков, избегая депортации.