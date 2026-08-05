Путин не сомневается, что Россия победит

Путин: Россия без сомнения одержит победу и все у нее будет

Россия без сомнения одержит победу. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым, пишет ТАСС.

Так, во время мероприятия Машков рассказал президенту о том, как встретил в 1945-м году Победу тогда еще 12-летний народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая Любшин рано утром стоял в очереди за молоком и ждал открытия лавки.

В какой-то момент на улицу начали выходить радостные люди. «Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет», — рассказал Машков.

Говоря о специальной военной операции, артист отметил, что Россия одержит победу. «Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру», — сказал Машков.

«И молоко будет», — добавил Путин.

В конце июля Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). До этого глава государства сказал, что СВО рано или поздно закончится. При этом российский лидер не сомневается, что победа будет за РФ.

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