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Политика

Путин не сомневается, что Россия победит

Путин: Россия без сомнения одержит победу и все у нее будет
Александр Казаков/POOL/РИА Новости

Россия без сомнения одержит победу. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в ходе встречи с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым, пишет ТАСС.

Так, во время мероприятия Машков рассказал президенту о том, как встретил в 1945-м году Победу тогда еще 12-летний народный артист РСФСР Станислав Любшин. 9 мая Любшин рано утром стоял в очереди за молоком и ждал открытия лавки.

В какой-то момент на улицу начали выходить радостные люди. «Вдруг открывается дверь, выходит счастливая продавщица говорит: Товарищи, Победа, молока не будет», — рассказал Машков.

Говоря о специальной военной операции, артист отметил, что Россия одержит победу. «Конечно, бесспорно, что победа будет за нами, и сохраним и страну, и нашу великую культуру», — сказал Машков.

«И молоко будет», — добавил Путин.

В конце июля Путин в ходе встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе специальной военной операции (СВО). До этого глава государства сказал, что СВО рано или поздно закончится. При этом российский лидер не сомневается, что победа будет за РФ.

Ранее Путин рассказал, чем нужно «пропитать» сознание российского общества.

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