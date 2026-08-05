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Политика

«Привык быть первым»: Путин оценил место «Единой России» в бюллетене

Путин объяснил первый номер «ЕР» в бюллетене привычкой Карелина быть лидером

Вытащивший на жеребьевке шар партии «Единой России» сенатор, олимпийский чемпион Александр Карелин «привык быть первым». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя в ходе встречи с председателем ЦИК Эллой Памфиловой первое место фракции в бюллетене на выборах, передает сайт Кремля.

«Он привык быть первым,» — сказал глава государства.

5 августа в ЦИК России прошла жеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы. По итогам мероприятия «Единая Россия» будет стоять под первым номером в документе. Всего в жеребьевке приняли участие 11 партий.

Осенью 2026 года — с 18 по 20 сентября — в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК высказались о мерах безопасности при организации выборов в Госдуму.

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