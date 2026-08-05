В ЦИК высказались о мерах безопасности при организации выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) принимает беспрецедентные меры безопасности при организации голосования на выборах депутатов в Госдуму. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает сайт Кремль.

По ее словам, сейчас от правительства Украины можно ожидать всего.

«Мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности», — сказала глава ЦИК.

Памфилова добавила, что ЦИК уже подготовил резервные помещения и источники питания, а также провел необходимые тренировки совместно с МЧС, МВД и другими ведомствами. Председатель ЦИК подчеркнула, что комиссия намерена сохранить высокий уровень открытости и прозрачности избирательного процесса.

Осенью 2026 года — с 18 по 20 сентября — в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о проведении выборов, несмотря на угрозы.