«Дошло наконец?»: Скабеева обратилась к Зеленскому с вопросом

Телеведущая Ольга Скабеева отреагировала в своем Telegram-канале на жалобу президента Украины Владимира Зеленского о задержках поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) из Европы.

«Дошло наконец?» — написала она.

5 августа Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержки с поставками ракет-перехватчиков для средств ПВО. Он заявил, что именно из-за этого минувшей ночью Украина не сбила ни одной ракеты. Президент Украины призвал своих западных партнеров либо ускорить передачу противоракетной обороны, либо ввести новые санкции против России.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины признали, что в ночь на 5 августа не смогли сбить ни одной ракеты, выпущенных по стране российскими военными. В отражении атаки были задействованы авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы сил обороны Украины.

В конце июля журнал The Atlantic писал, что американский лидер отказал Зеленскому в поставках ракет-перехватчиков системы Patriot. Вместо этого президент США выразил готовность предоставить Украине разрешение на выпуск собственных ракет-перехватчиков. При этом отмечается, что Киев не сможет наладить их массовое производство в ближайшие годы.

Ранее Зеленский назвал приоритетные направления для продвижения ВСУ.