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Армия

Зеленский назвал приоритетные направления для продвижения ВСУ

Зеленский: ВСУ уделяют особое внимание Константиновке и Славянску
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уделяют особое внимание Константиновке и Славянску. Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам совещания с главкомом ВСУ Михаилом Драпатым, врио министра обороны Евгением Хмарой и начальником генштаба Игорем Скибюком.

«Больше всего внимания сейчас, конечно, Константиновке и Славянску. Михаил [Драпатый] доложил по силам и потенциалу подразделений, задействованных на направлении», — отметил он.

В начале июля российские войска установили полный контроль над Константиновкой, которая была превращена ВСУ в укрепрайон. В Кремле назвали это освобождение важным шагом, открывающим дорогу для дальнейшего продвижения к Славянску и Краматорску. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взятие Константиновки является ключом к освобождению всей территории Донецкой народной республики.

Константиновка — одно из трех ключевых звеньев Славянско-Краматорско-Константиновского укрепрайона. Как отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, Герой России Андрей Красов, Славянск и Краматорск — особо укрепленные узлы обороны противника, взломав которые, Россия получит новые тактические возможности, что сравнимо с прорывом Красной армии в 1943 году. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе обратили внимание на изменение подхода Зеленского к России.

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