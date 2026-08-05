Путин заявил о проведении выборов, несмотря на угрозы

Путин: те, кто хочет проходить через выборы, делают это, несмотря на угрозы

Угрозы безопасности не мешают проведению выборов, если есть желание проходить через них, а не искать поводы для отказа. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой, его слова передает ТАСС.

«Те, кто хочет проходить через демократические процедуры формирования власти, делают это, несмотря ни на какие угрозы. Те, кто не хочет, всегда найдут предлоги для того, чтобы этого не делать», — сказал российский лидер.

Осенью 2026 года — с 18 по 20 сентября — в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин оценил подготовку к выборам в Госдуму.