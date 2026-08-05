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Политика

Путин оценил подготовку к выборам в Госдуму

Путин: подготовка к выборам в Госдуму идет полным ходом
Гавриил Григоров/РИА Новости

Подготовка к выборам в Государственную думу идет полным ходом. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Эллой Памфиловой, передает сайт Кремля.

«Подготовка к выборам идет полным ходом, насколько я понимаю. У нас сколько, 2,2 тыс. кампаний будут в этом году?» — сказал глава государства.

Памфилова отметила, что всего на выборы в Госдуму зарегистрировались более 3,1 тыс. кандидатов от партий. По ее словам, около 26% из этого числа — женщины.

Осенью 2026 года в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в этом голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В ЦИК грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы. Как и когда пройдут выборы в 2026 году, каких кандидатов выдвинули партии и кто вошел в первые пятерки партсписков — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме увидели признаки подготовки к дискредитации выборов.

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