В Госдуме увидели признаки подготовки к дискредитации выборов

Пискарев: псевдонаблюдателей для дискредитации выборов готовят на онлайн-курсах

Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев заявил, что комиссия зафиксировала работу онлайн-курсов по подготовке псевдонаблюдателей для дискредитации выборов в ГД. Его слова приводит Telegram-канал комиссии.

«Комиссия зафиксировала работу нескольких онлайн-курсов и тренингов для псевдонаблюдателей, организованных из-за рубежа иностранными агентами с привлечением в качестве преподавателей беглых политологов, бывших муниципальных депутатов и активистов ликвидированного «Голоса» (организация включена Минюстом в список иноагентов)», — поделился Пискарев.

Он пояснил, что будущих провокаторов знакомят с актуальной правовой базой, также обучают психологической устойчивости, взаимодействию со СМИ и методам цифрового активизма.

22 июля председатель комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров заявил, что Запад развернул масштабную кампанию по вмешательству в выборы в Госдуму.

Он уточнил, что страны Запада традиционно делают ставку на иноагентов, экстремистов и «прочих предателей».

Ранее Захарова обвинила Запад во вмешательстве в выборы в Армении.