Небензя раскрыл, на что делает ставку Киев, нанося удары по России

Небензя: Киев делает ставку на террор граждан России из-за поражений на фронте

Украина усиливает террористические атаки на мирное население России из-за постоянных поражений на поле боя. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации, передает ТАСС.

«Терпя поражение на поле боя, режим [Владимира] Зеленского делает ставку на усиление террора против мирного населения России», — отметил постпред.

По его словам, Киев умышленно наносит удары по гражданским объектам и мирным жителям, применяя вооружения НАТО.

3 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве прокомментировали отказ ООН осудить удары ВСУ по России.