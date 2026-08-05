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Общество

В Геленджике начались выплаты пострадавшим от атаки БПЛА на пляж

Богодистов: первые выплаты пострадавшим при атаке на Геленджик выданы
Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти Геленджика начали перечислять выплаты пострадавшим и семьям погибших от атаки БПЛА на пляж города. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Богодистов.

«Первые выплаты уже направлены на счета людей», — говорится в публикации.

По его словам, от государства гражданам предусмотрена единовременная материальная помощь. Семьям погибших положена единовременная выплата в размере более 1,5 млн рублей. Пострадавшие смогут получить 313,5 тыс. рублей или 627 тыс. рублей в зависимости от степени тяжести полученных травм.

Глава города добавил, что власти Геленджика делают все возможное, чтобы родственники пострадавших не чувствовали никаких затруднений. По его словам, сотрудники Управления соцзащиты помогают оформлять все необходимые для выплаты бумаги, чтобы минимизировать организационные вопросы для каждого человека.

3 августа беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали село Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. Удар пришелся по пляжу. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Восемь человек, в том числе четверо детей, не выжили.

Ранее в Москве прокомментировали отказ ООН осудить удары ВСУ по России.

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