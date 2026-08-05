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Политика

Небензя заявил о причастности Украины к террористической активности в Африке

Небензя: власти Украины причастны к террористической активности в Африке
MFA Russia/Global Look Press

Правительство Украины причастно к террористической активности в Африке. Об этом заявил постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

«На террористической активности киевского режима в Африке стоит остановиться отдельно. Речь идет о поставках БПЛА и непосредственной подготовке террористов украинскими военными инструкторами», — сказал постпред.

Небензя добавил, что сейчас фиксируются случаи попадания боевикам в Африке, Латинской Америке и на Ближнем Востоке оружия, поставляемого Украине странами Запада.

Накануне пилот вертолета Африканского корпуса ВС России с позывным «Крым» сообщил, что украинские операторы FPV-дронов участвуют в боевых действиях на стороне террористов в Мали. По его словам, их принадлежность удалось установить благодаря радиоперехватам и показаниям пленных боевиков. «Крым» уточнил, что в основном это иностранные специалисты с Украины.

Ранее в МИД рассказали о попытках ВСУ создать в Африке «второй фронт» против России.

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