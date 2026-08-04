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Армия

Украинских операторов БПЛА заметили в рядах террористов на другом континенте

ТАСС: Африканский корпус ВС России уничтожает украинских операторов БПЛА в Мали
Reuters

Украинские операторы FPV-дронов участвуют в боевых действиях на стороне террористов в Мали. Об этом сообщил ТАСС пилот вертолета Африканского корпуса ВС России с позывным «Крым».

«Этот бич войны пришел и в Мали. Мы в плен не брали операторов БПЛА. Если находили точку запуска, наносили удар авиацией», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, принадлежность операторов дронов удалось установить благодаря радиоперехватам и показаниям пленных боевиков. «Крым» уточнил, что в основном это иностранные специалисты с Украины.

О том, что наемников Вооруженных сил Украины используют в террористических атаках на африканском континенте, сообщал и глава МИД России Сергей Лавров. Министр подчеркнул, что РФ выступает за урегулирование конфликта между Демократической Республикой Конго и Руандой, ситуации в Сахаро-Сахельской зоне и других кризисов в Африке путем переговоров. При этом он добавил, что на данный момент террористические угрозы на континенте никуда не исчезли.

Ранее в МИД рассказали о попытках ВСУ создать в Африке «второй фронт» против России.

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