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Политика

В США оценили вероятность достижения соглашения с Ираном к 7 августа

CNN: вероятность достижения соглашения США и Ирана к 7 августа составляет 50%
vchal/Shutterstock/FOTODOM

Вероятность достижения соглашения между США и Ираном к пятнице, 7 августа, составляет 50%. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из стран Персидского залива, знакомого с ходом переговоров.

По словам источника, возможное временное соглашение должно получить одобрение Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако, как следует из материала, представители КСИР не входят в состав делегации Ирана. В связи с этим представитель одной из стран Персидского залива назвал неопределенным исход переговоров.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно. Глава Белого дома анонсировал новую информацию об результатах диалога в течение 48 часов.

До этого портал сообщил, https://www.gazeta.press/politics/news/2026/08/05/29042161.shtml, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа. По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее Трамп рассказал, что произойдет при отказе Ирана от ядерного оружия.

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