Трамп заявил о прогрессе в переговорах с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном идут успешно, и анонсировал новую информацию об их результатах в течение 48 часов. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы продвигаемся очень хорошо, мы будем знать в течение 48 часов», — заявил Трамп во время общения с американскими журналистами.

Накануне он также заявлял, что представители США и Ирана провели «очень хороший» день переговоров в Омане.

Портал Axios написал, что США, Иран и Оман близки к достижению временного соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива и Вашингтон хочет объявить о нем 5 августа.

По данным двух источников в регионе, сделка предусматривает 60-дневное временное соглашение между Оманом и Ираном в Ормузском проливе, которое может быть продлено. Весь приток судов через пролив и в Персидский залив будет проходить по северному маршруту через иранские воды. А весь исходящий трафик через Ормузский пролив и в Аравийское море будет проходить по южному маршруту через оманские воды в координации с Ираном.

Ранее Трамп заявил, что доверяет Владимиру Путину и Си Цзиньпину в вопросе поставок оружия Ирану.