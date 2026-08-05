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Политика

В Германии увидели признаки политического кризиса на Украине

Handelsblatt: смена Кабмина привела Зеленского к новому политическому кризису
YouTube/Sky News

Кадровые перестановки в украинской власти привели к кризису для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

Изменения в украинском правительстве и силовом блоке начались 12 июля с отставки премьер-министра Юлии Свириденко. Вслед за этим президент Зеленский освободил от должности министра обороны Михаила Федорова, вспоминает автор.

«Перестановки в кабинете министров обернулись для него политическим кризисом. Тысячи людей вышли на улицы, протесты продолжались несколько недель», — говорится в материале.

На фоне продолжающихся беспорядков и обеспокоенности западных партнеров произошла вынужденная смена военного руководства: вместо Александра Сырского главой Генштаба стал генерал Михаил Драпатый, а пост министра обороны занял Евгений Хмара. На этом этапе масштабная хаотичная кадровая перестановка была завершена, отмечает издание.

Завершением масштабной реструктуризации стало назначение Рустема Умерова, приближенного к президенту политика, главой внешней разведки. Утверждается, что именно он может стать ключевым представителем Украины на переговорах с Россией и США.

До этого в силовых структурах РФ заявили, что Зеленский назначил Умерова главой Службы внешней разведки (СВР) страны, чтобы тот не допустил обнародования полного досье «пленок Миндича».

Ранее Зеленский заявил о возможной активизации мирных переговоров в августе.

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