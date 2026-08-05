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Политика

Макрон захотел «наказать» Россию после удара по Киеву

Президент Франции Макрон захотел наказать Россию после удара по Киеву
Annegret Hilse/Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети Х раскритиковал массированный удар по Киеву и области, заявив о необходимости «наказать» Россию.

По его словам, каждый удар подтверждает «очевидную истину» о том, что Россия должна «понести наказание за свою агрессию», а также ответить за свои действия.

«Вместе с Украиной мы не поддадимся ни усталости, ни запугиванию. Евросоюз и его партнеры будут продолжать усиливать давление на Россию, в том числе посредством новых санкций, одновременно усиливая военную поддержку Украины, чтобы она могла защитить себя и свое население», — написал Макрон.

5 августа в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Как писал Life.ru со ссылкой на SHOT, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». Спутники НАСА зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы.

Ранее глава МИД Латвии пожаловалась, что провела ночь в бомбоубежище в Киеве.

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