Глава МИД Латвии пожаловалась, что провела ночь в бомбоубежище в Киеве

Глава МИД Латвии Браже пожаловалась, что провела ночь в бомбоубежище в Киеве

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что пряталась в бомбоубежище в Киеве во время массированного удара ВС РФ в ночь на 5 августа. Об этом сообщает «Европейская правда».

«Мы тоже прятались в бомбоубежище здесь, в Киеве. Это был не первый раз и, к сожалению, не последний», – сказала Браже.

5 августа в Минобороны РФ заявили, что Вооруженные силы страны нанесли удары по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области, задействованным в хранении, доставке вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотников.

Как писал Life.ru со ссылкой на SHOT, в ходе атаки ВС РФ применили не менее 35 ракет ОТРК «Искандер», гиперзвуковых «Цирконов» и несколько десятков «Гераней». Спутники НАСА зафиксировали после ударов серьезные пожары в промышленной зоне в восточной части украинской столицы.

Местные Telegram-каналы при этом заявили, что не заметили ни одного залпа американского ЗРК Patriot. Это связывают с дефицитом ракет для данной системы.

Ранее в России раскрыли последствия ударов по логистическим центрам в Киеве.