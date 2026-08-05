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Политика

Посол ЕС ужаснулась последствиям удара России по Киеву

Посол Матернова: у киевлян нет времени выдохнуть между обстрелами
Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обстрелы Киева теперь происходят так часто, что у его жителей нет времени выдохнуть. Об этом в соцсети X написала посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова.

По ее словам, последствия российского удара по Киеву стали «ужасающими», и сейчас Украине нужны перехватчики типа Patriot, чтобы защититься от баллистических ракет.

«Россия пытается сломать Киев. Обстрелы сейчас происходят так часто, что у людей нет времени выдохнуть между ними. Они едва успевают оправиться от одной ночи, как начинается следующая», — написала Матернова.

Она также подчеркнула, что Россия ударила по складам, логистическим узлам и предприятиям, которые якобы «не имеют никакого отношения к войне».

В ночь на 5 августа Россия нанесла удары по объектам в Киеве, которые связаны с ВСУ. В Минобороны России пояснили, что в ходе атаки пострадали украинские транспортно-логистические и распределительные центры в Киеве и Киевской области, задействованные в хранении и доставке вооружений, грузов военного назначения, а также в производстве и распределении дронов.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что за ночь не было сбито ни одной ракеты.

Президент Украины Владимир Зеленский после атаки раскритиковал западных союзников за медлительность с поставками ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в России раскрыли последствия ударов по логистическим центрам в Киеве.

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