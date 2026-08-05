В России раскрыли последствия ударов по логистическим центрам в Киеве

Уничтожение логистических центров на Украине с беспилотниками и комплектующими снижает мощь ВСУ. Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, Украина сама ничего не производит и лишь собирает комплекты, которые поступают из Европы. Уничтожение логистических центров снижает мощь украинской армии и ставит перед ней «невыполнимые задачи» по поражению объектов на территории России, указал эксперт.

Матвийчук подчеркнул, что удары ВС РФ болезненно воспринимаются командованием украинской армии и руководством страны.

Российские войска в ночь на 5 августа нанесли один из самых масштабных ударов по логистике ВСУ за последнее время. Минобороны РФ заявило об уничтожении складов, распределительных центров и объектов, где украинские военные хранили и собирали БПЛА. Украина признала, что не смогла перехватить ни одной баллистической или гиперзвуковой ракеты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, когда закончатся налеты украинских БПЛА.