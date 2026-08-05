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Политика

Глава МИД Латвии назвала Украину «весомым дополнением» к Евросоюзу

Глава МИД Латвии Браже: Украина станет весомым дополнением Евросоюза
Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже считает, что Украина станет «весомым дополнением» для Евросоюза, а также сможет укрепить НАТО. Ее слова приводит «Европейская правда».

Браже заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Латвии на пути евроинтеграции. Она назвала Евросоюз самым мощным политическим и экономическим союзом в мире с единым рынком.

«Именно поэтому я считаю, что Украина станет весомым дополнением этого объединения. Также вступление Украины в НАТО укрепит сам Альянс. Украина уже является мощным гарантом безопасности для ЕС и НАТО», – заявила Браже.

В январе 2026 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов открыть все кластеры по вступлению в ЕС в 2026 году, а в 2027 году страна сможет стать частью объединения. В конце января политик подчеркнул, что вступление Украины в ЕС в 2027 году станет «одной из ключевых гарантий безопасности» как для Киева, так и для «всей Европы».

Ранее на Украине назвали желаемые сроки по членству в Евросоюзе.

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