Профессор Дизен: стратегия НАТО с ударами по РФ стала катастрофой для Украины

Стратегия с нанесением ударов по России стала «катастрофическим планом» для Украины. Об этом в соцсети X написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Стратегия НАТО по увеличению ударов вглубь России с целью ослабить российскую экономику и побудить российское гражданское общество ощутить боль от войны — это катастрофический план для Украины. Почему НАТО поднимается по эскалационной лестнице в тот момент, когда у Украины закончились ракеты противовоздушной обороны?» — отметил он.

Дизен подчеркнул, что у России всегда была возможность усилить удары по Украины, и она сохранялась как «следующий шаг наверх по эскалационной эскалации». Профессор подчеркнул, что политическая элита НАТО знала о том, что удары спровоцируют ответ со стороны России.

«Однако это роскошь ведения прокси-войны. НАТО не платит никакой цены, поскольку российская ответная реакция направлена против украинских целей», — подчеркнул он.

До этого подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность рационально вести конфликт против России, и об этом говорит его план по нанесению ударов по России.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию, предусматривающую нанесение ударов по России с целью «побудить» Москву договориться с Киевом.

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков операции.

Ранее экспорт железной руды на Украине оказался под угрозой из-за остановки портов.