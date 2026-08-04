Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность рационально вести конфликт против России, и об этом говорит его план с ударами по РФ. Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал на своей странице в соцсети X.

«Предполагать, что после четырех с половиной лет войны он может эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России, что заставит Путина пойти на требования Зеленского через несколько месяцев, — это бред», — отметил он.

По словам Дэвиса, Украина куда больше страдает от российских ударов, однако это не все равно вынудило Киев пойти на капитуляцию. Также подполковник подчеркнул, что амбиции Зеленского говорят об «опасном отрыве от реальности».

«Почему США или Европа хотят связать себя с человеком, который так безрассудно рискует, эскалируя конфликт против ядерной державы? Факты говорят о том, что Зеленский — далеко не единственный, кто впадает в бред», — написал Дэвис.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, целью которой было «побудить» Москву договориться с Киевом.

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. В тот же день Зеленский сообщил, что Украина будет пытаться завершить конфликт с Россией до начала зимы.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.