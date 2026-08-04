Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

В США назвали «бредом» план Зеленского с ударами по России

Подполковник Дэвис: амбиции Зеленского говорят об отрыве от реальности
Teresa Suarez/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский утратил возможность рационально вести конфликт против России, и об этом говорит его план с ударами по РФ. Об этом подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис написал на своей странице в соцсети X.

«Предполагать, что после четырех с половиной лет войны он может эскалировать конфликт несколькими ударами вглубь России, что заставит Путина пойти на требования Зеленского через несколько месяцев, — это бред», — отметил он.

По словам Дэвиса, Украина куда больше страдает от российских ударов, однако это не все равно вынудило Киев пойти на капитуляцию. Также подполковник подчеркнул, что амбиции Зеленского говорят об «опасном отрыве от реальности».

«Почему США или Европа хотят связать себя с человеком, который так безрассудно рискует, эскалируя конфликт против ядерной державы? Факты говорят о том, что Зеленский — далеко не единственный, кто впадает в бред», — написал Дэвис.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский анонсировал 40-дневную операцию против России, целью которой было «побудить» Москву договориться с Киевом.

3 августа глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) заявил, что Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. В тот же день Зеленский сообщил, что Украина будет пытаться завершить конфликт с Россией до начала зимы.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Туристическая страховка не всегда спасает. За какие риски придется доплатить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!