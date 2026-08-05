В России раскрыли, когда закончатся налеты украинских БПЛА

Атаки украинских БПЛА на Россию могут закончиться через пару недель, это станет результатом работы ВС РФ. Об этом News.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Он указал, что российские военнослужащие выводят из строя места хранения комплектующих БПЛА, тем самым ограничивая количество, которое может запускать Украина. При этом эксперт заметил, что «какое-то время» у ВСУ будет оставаться запас в местах запуска.

«Но через какой-то период скажутся серьезные проблемы с нехваткой дронов средней и большой дальности. Это та задача, которую мы сейчас успешно решаем. Результаты наших массированных ракетных ударов мы увидим в течение ближайших двух-трех недель», — считает Кнутов.

В ночь на 5 августа над Тульской областью уничтожили 107 беспилотных летательных аппаратов. Один из них упал на сортировочный центр Wildberries, где начался пожар. Один человек получил ранение, повреждены жилые дома и предприятия. Также системы ПВО ликвидировали восемь БПЛА, летевших к Москве.

Как заявлял посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, ВСУ усилили удары по российским гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией.

Ранее в Госдуме призвали ставить Россию на военные рельсы.