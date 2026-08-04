Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили удары по гражданским объектам после назначения Михаила Драпатого главнокомандующим армии. Об этом «Известиям» заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что удары по гражданским объектам наносились и раньше, но с назначением Драпатого такие тенденции усилились.

«Они не развернулись и не поменялись, просто были активизированы», — указал Мирошник.

Накануне семь человек, включая троих детей, не выжили в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Пострадали 40 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова обвинила НАТО в спонсировании терроризма после удара ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке.