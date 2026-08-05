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Политика

В МИД РФ обвинили Украину в попытках повысить эскалацию конфликта

Галузин: Украина бомбежками объектов экономики пытается повысить эскалацию
Владимир Астапкович/РИА Новости

Украина, нанося удары по экономическим инфраструктурным объектам России, пытается повысить эскалацию конфликта. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

По словам дипломата, Киев также хочет внести раскол между Россией и ее союзниками, в данном случае — Казахстаном.

«Создавая такую искусственную атмосферу эскалации и наращивания напряженности, [Киев] видимо, пытается «вымаливать» у своих западных спонсоров побольше оружия», — сказал замминистра.

В ночь на 30 июля Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Дроны нанесли удары по двум иностранным танкерам в акватории Черного моря. Один из них шел под флагом Маршалловых островов и в момент атаки находился на погрузке нефти на выносном причале КТК. Второе судно шло под флагом Острова Мэн и подверглось удару, когда было в шести морских милях от нефтеперевалочного терминала.

На днях американская администрация предупредила Украину о недопустимости атак на суда в Черном море, не связанные с Россией. Реакция Белого дома последовала после обращения главы Chevron Майка Уирта. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Казахстане рассказали о работе КТК после атак беспилотников.

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