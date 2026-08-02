В Казахстане рассказали о работе КТК после атак беспилотников

Минэнерго Казахстана: КТК принимает по 100 тысяч тонн нефти в сутки

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), инфраструктура и танкеры которого в июле неоднократно подвергались атакам, принимает по 100 тыс. тонн нефти в сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

В заявлении отмечается, что 31 июля консорциуму пришлось приостановить работу нефтепровода. Однако прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуаров были продолжены.

«С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной поставки танкеров под погрузку на морском терминале», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что власти поддерживают связь с представителями КТК и грузоотправителей.

Кроме того, министерство опровергло слухи о том, что работа консорциума может быть полностью остановлена. В данный момент такой вариант не рассматривается, утверждается в публикации.

Одна из последних атак на КТК была зафиксирована в ночь на 30 июля. Дроны нанесли удары по двум иностранным танкерам в акватории Черного моря. Один из них шел под флагом Маршалловых островов и в момент атаки находился на погрузке нефти на выносном причале КТК. Второе судно шло под флагом Острова Мэн и подверглось удару, когда было в шести морских милях от нефтеперевалочного терминала.

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