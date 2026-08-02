Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Бизнес

В Казахстане рассказали о работе КТК после атак беспилотников

Минэнерго Казахстана: КТК принимает по 100 тысяч тонн нефти в сутки
Виталий Тимкив/РИА Новости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), инфраструктура и танкеры которого в июле неоднократно подвергались атакам, принимает по 100 тыс. тонн нефти в сутки. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба министерства энергетики Казахстана.

В заявлении отмечается, что 31 июля консорциуму пришлось приостановить работу нефтепровода. Однако прием нефти от грузоотправителей и заполнение резервуаров были продолжены.

«С 1 августа объем приема нефти составляет 100 тыс. тонн в сутки. Дальнейшее наращивание объемов транспортировки будет зависеть от своевременной поставки танкеров под погрузку на морском терминале», — добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что власти поддерживают связь с представителями КТК и грузоотправителей.

Кроме того, министерство опровергло слухи о том, что работа консорциума может быть полностью остановлена. В данный момент такой вариант не рассматривается, утверждается в публикации.

Одна из последних атак на КТК была зафиксирована в ночь на 30 июля. Дроны нанесли удары по двум иностранным танкерам в акватории Черного моря. Один из них шел под флагом Маршалловых островов и в момент атаки находился на погрузке нефти на выносном причале КТК. Второе судно шло под флагом Острова Мэн и подверглось удару, когда было в шести морских милях от нефтеперевалочного терминала.

Ранее журналисты выяснили, что Казахстан может заняться переработкой российской нефти.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Прививки от гепатита и очереди за питьевой водой. Что происходит в Тюмени из-за небывалого паводка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!