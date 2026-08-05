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Политика

Дмитриев дал совет Евросоюзу в миграционном вопросе

Дмитриев посоветовал ЕС и Великобритании поучиться миграционной политике у России
Roman Naumov/Global Look Press

Евросоюз и Великобритания должны брать пример у РФ в вопросе миграционной политики. Об этом на своей странице в соцсети X заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

»ЕС и Великобритания должны поучиться у России», — написал он, комментируя сообщение одного из пользователей соцсети о том, что мигрантам с судимостью запрещено получать российское гражданство или право на проживание в РФ.

Днем ранее президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий иностранцам с судимостью получать гражданство или право на проживание в стране. Под действие закона попадают иностранцы и лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления как на территории России, так и за ее пределами.

В конце июля десятки тысяч мигрантов из Марокко незаконно попали в испанский автономный город Сеута в Северной Африке. Это произошло после того, как Верховный суд Испании запретил немедленно высылать незаконных мигрантов из страны, потребовав давать им возможность запросить убежище.

На фоне этого власти Италии временно приостановили действие Шенгенского соглашения с Испанией, что, в свою очередь вызвало резкий ответ Мадрида. Так, глава МВД республики Фернандо Гранде-Марласка обвинил страны ЕС в эгоизме и невежестве.

Ранее несколько стран ЕС отказались подвергать критике Испанию из-за миграционного кризиса.

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