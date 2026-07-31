СМИ: Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией

Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за десятков тысяч мигрантов из Марокко, взявших штурмом границу с испанским автономным городом Сеута на севере Африки. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на данные МВД.

«Министерство внутренних дел (Италии — прим. «Газета.Ru») распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — говорится в материале.

Как уточнили в МВД страны, решение принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.

До этого уже две страны Евросоюза (ЕС) — Финляндия и Дания — поддержали предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне ситуации с мигрантами в Сеуте. Инициатива Рима встретила поддержку и в ФРГ: сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель заявила, что Берлин при необходимости должен пойти на такой шаг.

Также глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что французские власти усилят контроль на границе с Испанией. Для проведения тщательных проверок задействуют пограничные силы быстрого реагирования. Подробнее о происходящем и реакции представителей ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.