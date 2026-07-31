Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

СМИ: Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией

Stampa: Мир Италия приостановила Шенген с Испанией из-за ситуации в Сеуте
Fabian Bimmer/Reuters

Италия приостановила действие шенгенского соглашения с Испанией из-за десятков тысяч мигрантов из Марокко, взявших штурмом границу с испанским автономным городом Сеута на севере Африки. Об этом пишет газета La Stampa со ссылкой на данные МВД.

«Министерство внутренних дел (Италии — прим. «Газета.Ru») распорядилось закрыть морские и воздушные границы с Испанией», — говорится в материале.

Как уточнили в МВД страны, решение принято на основании последних данных, рассмотренных на заседании Комитета по анализу вопросов иммиграции и безопасности границ под председательством главы МВД Маттео Пьянтедози.

До этого уже две страны Евросоюза (ЕС) — Финляндия и Дания — поддержали предложение Италии о временном исключении Испании из Шенгенской зоны на фоне ситуации с мигрантами в Сеуте. Инициатива Рима встретила поддержку и в ФРГ: сопредседатель «АдГ» Алиса Вайдель заявила, что Берлин при необходимости должен пойти на такой шаг.

Также глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что французские власти усилят контроль на границе с Испанией. Для проведения тщательных проверок задействуют пограничные силы быстрого реагирования. Подробнее о происходящем и реакции представителей ЕС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигранты из Марокко попытались взять штурмом еще один испанский город.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как бизнесу застраховаться от БПЛА и защитить имущество. Что делать уже сегодня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!