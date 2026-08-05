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Политика

В МИД РФ рассказали, к чему привело нарушение международного права Украиной

Посол Мирошник: Украина закрепила за собой статус страны-террориста
Илья Питалев/РИА Новости

Украина, продолжая нарушать международное право, закрепила за собой статус государства-террориста. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

«В результате распиаренной кампании украинский режим [Владимира] Зеленского закрепил за собой имидж государства-террориста, получил рост ненависти в свой адрес со стороны населения России», — сказал дипломат.

По его словам, Киев своими действиями показал всему миру, что готов «к любому беспределу». И в первую очередь речь идет о нарушении норм международного права, подчеркнул Мирошник.

4 августа украинский беспилотник ударил по пляжу в селе Архипо-Осиповка, которое входит в состав муниципального образования город-курорт Геленджик. В результате атаки пострадали 58 человек, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое. Еще восемь человек, включая четырех детей, получили несовместимые с жизнью ранения. Комментируя ситуацию, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, назвал действия украинских войск «циничным и бесчеловечным терактом». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ООН высказались об атаке украинского дрона на пляж в Геленджике.

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