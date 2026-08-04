Число детей, погибших из-за удара дрона по пляжу под Геленджиком, достигло четырех

Львова-Белова: число детей, погибших от атаки под Геленджиком, увеличилось до 4

Число детей, погибших в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Геленджиком, увеличилось до четырех. Об этом сообщила детский омбудсмен Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.

«В настоящий момент у нас данные по четырем погибшим детям, трое детей находятся в больнице. Один ребенок прооперирован, двое других обследуются — там осколочные ранения», — сказала уполномоченный по правам ребенка в ходе Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов» в «Сенеже».

До этого сообщалось, что семь человек, в том числе трое несовершеннолетних, погибли в результате удара беспилотника ВСУ по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По последним данным, пострадали 58 человек — часть из них находится в тяжелом состоянии.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал атаку БПЛА «циничным и бесчеловечным терактом». Отдыхающие на пляже туристы признались, что испытали «настоящий шок». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт рассказал о дронах, атаковавших Геленджик.