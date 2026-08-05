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Политика

Захарова заявила об упущенной возможности Европы «превратить Украину в Дубай»

Захарова: ЕС мог бы отстроить Украину до уровня Дубая вместо милитаризации
Александр Кряжев/РИА Новости

Деньги, которые Евросоюз направил Украине на милитаризацию, позволили бы отстроить ее до уровня современного Дубая. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Я говорю хотя бы про технологию и инфраструктуру — от дорог, мостов, аэропортов до цифровизации зданий офисных и жилых», — сказала она.

Захарова отметила, что европейцы щедры в вопросах разрушения и уничтожения. На эти цели они готовы отдать сотни миллиардов, а на созидание стремятся каждый раз отобрать все больше и больше, добавила дипломат.

Представитель МИД России напомнила, что до 2014 года Брюссель не направил на развитие Украины и десятой части тех средств, которые страна получила за последние годы. В частности, ЕС не принимал никакого участия в развитии Крыма, указала Захарова.

По данным украинского минфина, с февраля 2022 года по декабрь 2025-го страны Запада и международные организации выделили на финансирование бюджета Украины $168 млрд. Наибольшее количество денег в размере $56,9 млрд направили страны ЕС. Далее следуют США с $30,2 млрд и Международный валютный фонд (МВФ) с $13,3 млрд. В пятерку основных спонсоров Украины также вошли Япония ($9 млрд) и Всемирный банк ($6 млрд). Кроме того, крупными донорами были Канада ($5,4 млрд), Великобритания ($3 млрд) и Германия ($1,7 млрд).

Ранее Путин заявил, что Украина не может существовать без поддержки Европы.

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