На Западе рассказали о планах России обойти запрет на поставки газа в ЕС

Москва готовится к введению запрета на поставки российского газа в страны ЕС и якобы наращивает так называемый «теневой флот» судов, которые предназначены для перевозки сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Financial Times (FT).

По данным морской аналитической компании Windward, за последние шесть месяцев было продано как минимум восемь подержанных танкеров для перевозки СПГ, которые использовались для перевозки российских грузов. И российский «теневой флот» якобы уже достиг 25 судов, включая два новых судна, пишет СМИ.

«Увеличение флота позволит Москве продолжать поставки газа после ужесточения ограничений в 2027 году, что будет аналогично тому, как Россия использовала «теневой флот» нефтяных танкеров для обхода западных санкций», — отметила газета.

FT пишет, что танкеры для перевозки СПГ якобы принадлежат в основном связанным с Россией компаниям в Дубае, Гонконге и Сингапуре.

При этом эксперты издания отметили, что создать полноценный «теневой флот» для перевозки газа куда сложнее, чем для нефти, так как для этой цели требуются специальные системы хранения и возможность работать в Арктике.

Еще в январе Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. Также к концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

В июне сообщалось о том, что в ЕС начали действовать ограничения на поставки трубопроводного газа из России.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «теневой флот» придумал Запад, чтобы бороться за уходящее доминирование.

Ранее ЕС обратился с требованием к Турции по поводу российского газа.