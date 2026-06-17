В ЕС стартует первый этап запрета на импорт российского газа

В Евросоюзе начался первый этап запрета на импорт природного газа из России

С 17 июня в Европейском союзе начинается первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, с этой даты действует запрет на поставки трубопроводного газа из РФ по краткосрочным контрактам.

15 июня стало известно, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток 2», потребовала через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.

9 июня официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP заявил, что отказ от поставок российского газа может нанести Словакии ущерб на сотни миллионов евро.

Принятый 26 января регламент Европейского союза вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение европейским компаниям грозит штраф в размере 300% от суммы сделки либо 3,5% от годового оборота.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.