Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

В ЕС стартует первый этап запрета на импорт российского газа

В Евросоюзе начался первый этап запрета на импорт природного газа из России
Petr David Josek/AP

С 17 июня в Европейском союзе начинается первый этап запрета на импорт российского трубопроводного газа. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, с этой даты действует запрет на поставки трубопроводного газа из РФ по краткосрочным контрактам.

15 июня стало известно, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток 2», потребовала через суд Евросоюза отменить регламент о поэтапном отказе от импорта российского газа.

9 июня официальный представитель компании-оператора национальной газотранспортной системы SPP заявил, что отказ от поставок российского газа может нанести Словакии ущерб на сотни миллионов евро.

Принятый 26 января регламент Европейского союза вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. За нарушение европейским компаниям грозит штраф в размере 300% от суммы сделки либо 3,5% от годового оборота.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить продажу России СПГ-танкеров.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Больше детей — ниже ставка? Какой станет семейная ипотека с 1 июля 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!